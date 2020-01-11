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НБУ надав роз'яснення щодо використання рахунків ФОПів

Новини » Економіка     11.01.2020 - 14:34
НБУ надав роз'яснення щодо використання рахунків ФОПів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

ФОПи, як і раніше, не мають права витрачати на власні потреби кошти з "підприємницького" рахунку

Національний банк України (НБУ) надав роз'яснення щодо змін до порядку використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які набрали чинності 3 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, НБУ не вносив змін по суті, а лише уточнив норму про порядок використання поточних рахунків ФОП. Для розрахунків ФОП діють норми, які встановлені ще з 2003 року.

"Як і раніше, ФОП може витрачати кошти з "підприємницького" рахунку лише для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності. Водночас після сплати всіх податків та зборів вони мають право перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності, на поточний рахунок, відкритий цією особою для власних потреб", - йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадали, що для здійснення операцій, пов’язаних з власними потребами, ФОПи мають перерахувати кошти з рахунку ФОП на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

"Після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених, зокрема, Податковим та Господарським кодексами України, ФОП мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб. Кошти з рахунку ФОП на рахунок для власних потреб перераховуються після підтвердження про сплату податків та зборів або відсутність заборгованості за ними", - додали в НБУ.

НБУ надав роз'яснення щодо використання рахунків ФОПів

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

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