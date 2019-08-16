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НБУ опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП

Новости » Экономика    16.08.2019 - 13:27
НБУ опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В НБУ заявляют, текст проекта постановления некорректно интерпретировали

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что не планирует запрещать использовать текущие счета физлиц-предпринимателей (ФЛП) для осуществления операций, связанных с личными нуждами. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

В НБУ заявили, что предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов "были некорректно интерпретированы СМИ".

"Готовим разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время", - говорится в сообщении.

НБУ опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины обнародовал проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов. "Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, для осуществления операций, связанных с собственными нуждами", - говорится в документе.

Напомним, в начале 2019 года Министерство соцполитики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде, прописав в нем семь признаков трудовых отношений и введя понятие о "презумпции наличия трудовых отношений". Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).

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