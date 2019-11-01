Украинские банки завершили переход на стандарт IBAN

Иллюстративное фото (treasury.gov.ua)

До 12 января 2020 можно использовать старые платежные реквизиты

Украинские банки полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Национального банка.

Сообщается, что номера счетов клиентов будут содержать 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN в странах Европы. Переход на IBAN начался 5 августа 2019 и продолжался до 31 октября 2019 года.

"Статистика Национального банка подтверждает, что все больше клиентов проводят расчеты по стандарту IBAN. По состоянию на 31 октября 2019 103 участника Системы электронных платежей осуществили 66% от общего количества платежей именно с использованием IBAN", - говорится в сообщении.

В то же время вплоть до 12 января 2020 можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого международного стандарта. В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнены либо пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN. Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN запланирован с 13 января 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ отложил полный переход на счета IBAN до начала 2020 года.

Отметим, ранее также Национальный банк изменил порядок кассовых операций банков.