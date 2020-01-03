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НБУ упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП

Новости » Экономика     03.01.2020 - 12:50
НБУ упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк сможет закрыть пустой счет без каких-либо документов

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, теперь в случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

  • если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;
  • в случае наличия на таком счете денежных средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд

Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя без нотариуса. Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право заверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Кроме того, НБУ постановлением от 27.12.2019 № 162 урегулировал ряд вопросов, касающихся:

  • определения требований к оформлению перечня лиц, которые согласно законодательству Украины (учредительных документов юридических лиц-резидентов) имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;
  • установления обязательств юридическим лицам-резидентам и представительствам юридических лиц-нерезидентов в Украине уведомлять банк о внесении изменений в их регистрационные документы

Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.

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