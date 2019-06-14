НБУ дозволив банкам кредитувати нерезидентів для придбання ОВДП

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Операції дозволені для спрощення іноземних інвестицій

Національний банк дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, з 14 червня 2019 року українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.

"Нещодавній запуск "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Крім цього, реагуючи на звернення українського бізнесу, НБУ уточнив, що суб’єкти господарювання можуть розраховуватися за торговельними зовнішньоекономічними договорами як валютними, так і гривневими платіжними картками, якщо операція не перевищує 150 тис. гривень.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій заявив, що в Національному банку не бачать загрози в тому, що нерезиденти істотно збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України з початку року зріс більш ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн.