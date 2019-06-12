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Минфин впервые разместил шестилетние ОВГЗ

Новости » Экономика    12.06.2019 - 12:20
Минфин впервые разместил шестилетние ОВГЗ
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставка по облигациям с погашением в 2025 году составила 15,85% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,594 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности Минфин позаимствовал 3,422 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения шесть лет с датой погашения 26.02.2025. Ставка составила 15,85  годовых. "Такие долговые инструменты было выпущено впервые", - отметили в пресс-службе.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения к 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 годы", - говорится в сообщении.

С присоединением к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream открывается больше возможностей для привлечения глобальных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте с одновременным удлинением сроков их обращения, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 5 июня одобрил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Напомним, по данным Минфина, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55,0 млрд грн.

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