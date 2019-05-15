Минфин резко сократил продажу ОВГЗ на аукционе

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объем размещения упал почти в три раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 мая 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,963 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 04.09.2019 на сумму 418 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,37% годовых.

с погашением 06.11.2019 на сумму 773 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,40% годовых.

с погашением 06.05.2020 на сумму 677 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,99% годовых.

с погашением 16.06.2021 на сумму 499 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,81% годовых.

с погашением 11.05.2022 на сумму 90 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 02.04.2020 на сумму 57 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,912 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.