НБУ и Рада начнут работу над законопроектами по имплементации шагов плана BEPS с сентября

НБУ совместно с Минфином и комитетом ВР разработал пакет законопроектов, определяющий семь основных шагов плана BEPS

Национальный банк Украины начнет с сентября активно работать с народными депутатами над законопроектами, связанными с имплементацией шагов плана BEPS - плана по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в интервью "Интефакс-Украина".

Она отметила, что совместно с Минфином и комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и бюджетной политики НБУ разработал пакет законопроектов, который определяет семь основных шагов плана BEPS, при этом из пяти, которые Нацбанк отметил как важные, два входят в четверку приоритетных для Минфина. Рожкова добавила, что в разработке помогали консультанты и международные партнеры Украины.

"Мы обсуждали возможность подачи законопроекта в парламент вместе с разработанным Нацбанком законом "О валюте и валютных операциях"… Полностью перейти к свободному движению капитала не получится, если не устранить риск неконтролируемого вывода капитала, который грозил бы поставить под угрозу финансовую стабильность. А для этого в Украине должны быть приняты основные принципы BEPS", - рассказала представитель нацрегулятора.

Однако в НБУ в итоге отказались от этой идеи.

"Потом мы отказались от этой идеи, поскольку на кону был долгожданный переход от запутанного и репрессивного валютного регулирования 25-летней давности к современной, прозрачной и либеральной модели… Поэтому над законопроектами, связанными с имплементацией остальных шагов плана BEPS, мы начнем активно работать с народными депутатами уже с сентября", - заявила первый замглавы НБУ.

Напомним, НБУ приветствует подписание Украиной конвенции MLI. После ратификации конвенции Верховной радой Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта плана действий BEPS.

Как писало РБК-Украина ранее, и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 23 июля в Британии подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Подписав и ратифицировав конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые существующие конвенции об избежании двойного налогообложения.