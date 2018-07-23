Украина подписала конвенцию MLI

Подписание конвенции дает возможность Украине одновременно вносить изменения во все или некоторые действующие конвенции об избежании двойного налогообложения

В Великобритании сегодня, 23 июля, исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В Минфине объяснили, что из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль, из-за чего Украина теряет поступления в бюджет. Чтобы избежать этого, 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Страны-члены ОЭСР разработали план действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS).

Указано, что BEPS включает в себя 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Украина обязана выполнить четыре шага.

Шаг 5: "Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями";

Шаг 6: "Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями";

Шаг 13: "Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам";

Шаг 14 "Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров".

Таким образом, с целью предоставления возможности более оперативного пересмотра международных конвенций был разработан 15-й шаг плана действий BEPS - MLI.

Подписав и ратифицировав конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие конвенции об избежании двойного налогообложения.

"Подписав конвенцию MLI, мы сможем внести необходимые изменения в существующие международные договора об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами", - заявила Маркарова во время подписания соглашения.

Отметим, что парламент должен ратифицировать конвенцию MLI.

Напомним, ранее Министерство финансов подготовило разъяснения об изменениях, которые ожидаются от подписания Украиной многосторонней конвенции MLI