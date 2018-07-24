НБУ приветствует подписание Украиной конвенции MLI

После ратификации конвенции Украина сможет выполнить несколько пунктов Плана действий для борьбы с размыванием базы

Национальный банк Украины приветствует подписание Украиной конвенции MLI- Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения, передает пресс-служба НБУ.

Так, после ратификации конвенции парламентом Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта Плана действий для борьбы с размыванием базы и перемещением доходов за границу, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (план действий BEPS). В частности, речь идет о недопущении злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями, и усовершенствовании процедуры взаимного согласования путем разрешения споров.

"Проблема непроизводительного оттока капитала из Украины является весомым риском для финансовой стабильности и, как следствие, сдерживает более активную либерализацию валютного регулирования, особенно в отношении операций физических лиц", - подчеркивают в НБУ.

Поэтому введение более эффективного налогового регулирования в государстве благодаря имплементации части плана действий BEPS является одной из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала.

Напомним, как писало РБК-Украина, исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова 23 июля в Британии подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Подписав и ратифицировав конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые существующие конвенции об избежании двойного налогообложения.

Минфин подготовил разъяснения об изменениях, которые ожидаются от подписания Украиной многосторонней конвенции MLI.