НБУ і Рада почнуть роботу над законопроектами щодо імплементації кроків плану BEPS з вересня

НБУ спільно з Мінфіном і комітетом ВР розробив пакет законопроектів, який визначає сім основних кроків плану BEPS

Національний банк України почне з вересня активно працювати з народними депутатами над законопроектами, пов'язаними з імплементацією кроків плану BEPS - плану з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Про це перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю "Інтефакс-Україна".

Вона зазначила, що спільно з Мінфіном і комітетом Верховної ради з питань податкової та бюджетної політики НБУ розробив пакет законопроектів, який визначає сім основних кроків плану BEPS, при цьому з п'яти, які Нацбанк зазначив як важливі, два входять до четвірки пріоритетних для Мінфіну. Рожкова додала, що в розробці допомагали консультанти і міжнародні партнери України.

"Ми обговорювали можливість подачі законопроекту в парламент разом з розробленим Нацбанком законом "Про валюту і валютні операції"... Повністю перейти до вільного руху капіталу не вийде, якщо не усунути ризик неконтрольованого виведення капіталу, який загрожував би поставити під загрозу фінансову стабільність. А для цього в Україні повинні бути прийняті основні принципи BEPS", - розповіла представник нацрегулятора.

Однак у НБУ в підсумку відмовилися від цієї ідеї.

"Потім ми відмовилися від цієї ідеї, оскільки на кону був довгоочікуваний перехід від заплутаного і репресивного валютного регулювання 25-річної давності до сучасної, прозорої та ліберальної моделі... Тому над законопроектами, пов'язаними з імплементацією інших кроків плану BEPS, ми почнемо активно працювати з народними депутатами вже з вересня", - заявила перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, НБУ вітає підписання Україною конвенції MLI. Після ратифікації конвенції Верховною Радою України зможе виконати два з чотирьох пунктів мінімального стандарту плану дій BEPS.

Як писало РБК-Україна раніше, в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова 23 липня у Британії підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument). Підписавши і ратифікувавши конвенцію MLI, Україна отримує можливість одночасного внесення змін в усі або деякі існуючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування.