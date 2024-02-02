НБУ прогнозує скорочення міжнародної допомоги Україні

"Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів", - йдеться у звіті.

У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться, зазначили в НБУ.

У 2024-2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,4 млрд доларів, 25,1 млрд доларів та 12,6 млрд доларів.

Ритмічність допомоги

Як зазначили в НБУ, важливим є дотримання донорами домовленостей не лише щодо обсягів фінансування, а й щодо ритмічності таких надходжень, що забезпечуватиме щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

"Наприкінці 2023 року - на початку 2024 року ритмічність цих надходжень втратилася та значно посилилася невизначеність щодо затвердження зовнішньої фінансової допомоги на поточний рік серед найбільших донорів. Ємність внутрішнього фінансового ринку є досить обмеженою і в разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, зниження обсягів фінансування також призведе до скорочення міжнародних резервів, що негативно позначиться на показниках зовнішньої стійкості держави.

"Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм", - зазначили в центробанку.

Допомога Україні

Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні

Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.