НБУ продолжает снижать курс евро. Какая стоимость валюты установлена на завтра

Национальный банк второй день подряд продолжает снижать официальный курс евро и на 23 января он установлен на уровне - 50,52 гривен.

Официальный курс евро на 23 января составил 50,5201 гривен, что на 15 копеек ниже значения 22 января. С 1 января (49,79 гривен) курс евро вырос на 73 копейки.

Курс доллара на 23 января установлен на уровне 43,1667 гривен (-0,01 гривен к предыдущему дню).

Изменение котировок с начала года

С 1 января официальный курс евро вырос на 82 копейки, а доллара - на 73 копейки. За период 1-21 января курсы покупки-продажи доллара в обменниках и кассах банков снизились на 3-8 копеек - до 42,92-43,47 гривен. При этом, стоимость евро на наличном рынке выросла 86-91 копейку - до 50,30-50,96 гривен.

Межбанк на этой неделе

Курсы покупки-продажи евро на этой недели (за период 19-21 января) выросли на 4-7 копеек - до 50,43-50,48 гривен, а курсы доллара снизились на 25-27 копеек - до 43,01-43,06 гривен (покупка-продажа).