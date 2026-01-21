Курс євро перевищив 51 гривню. Як конфлікт навколо Гренландії впливає на вартість валюти

Вартість євро на готівковому ринку зросла до рекордного значення - 51 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

як подорожчало євро в обмінниках,

скільки коштує валюта на міжбанку,

як події навколо Гренландії впливають на валютний ринок

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 21 січня зріс на 3 копійки порівняно з 20 січня - до 51,03 гривень.

Станом на ранок 21 січня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,54 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,01 гривні (-0,02 до курсу попереднього робочого дня), євро - по 50,37 гривні (+0,08 гривень).

Підсумки міжбанку

Курси купівлі-продажу євро в результаті торгової сесії на міжбанківському ринку 20 січня становили 50,69-50,72 гривень (+30-31 копійок), а курси долара - 43,24-43,29 гривень (2-4 копійки) відповідно.

Вплив конфлікту навколо Гренландії

На сьогодні міжнародному валютному ринку, де торгується пара євро-долар, великої турбулентності додає конфлікт між США та ЄС навколо Гренландії. Загрози щодо застосування нових тарифів турбують бізнес, наприклад, мита Європейського Союзу на товари зі США, загальний розмір яких може сягнути 93 млрд доларів.

Нові торгові мита між США та ЄС можуть створити напруженість на валютному ринку (Інфографіка РБК-Україна)

"Саме від глибини та сценаріїв розгортання цієї трансатлантичної суперечки залежатиме подальша динаміка валютної пари долар-євро", - коментує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

При збереженні високої політичної та торговельної невизначеності вже в лютому співвідношення долар-євро може коливатися в досить широкому коридорі - від 1,15 до 1,2. "Це формуватиме відповідне зовнішнє тло для валютного ринку України", - додав банкір.