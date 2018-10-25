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НБУ придерживается рекомендаций об ограничении ценных бумаг правительства на своем балансе

Новости » Финансы    25.10.2018 - 15:14
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

НБУ прокомментировал возможность докапитализации "Нафтогаза" в случае возникновения операционного дефицита компании

Национальный банк Украины (НБУ) ограничивает ценные бумаги правительства на своем балансе и сейчас не предусматривает возможности выкупа или монетизации ОВГЗ за счет средств финучреждения. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

"Вопрос докапитализации компании с государственным капиталом - это решение исключительно в компетенции их владельца, который является акционером. В этом случае (случае с "Нафтогазом", - ред.) это правительство. Что касается монетизации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые есть сегодня в портфелях госпредприятий, то Национальный банк уже выразил свое мнение и воспользовался рекомендациями Совета Национального банка об ограничении объема ценных бумаг правительства на балансе Национального банка. Мы не предусматриваем возможности выкупа или монетизации ОВГЗ за счет средств Нацбанка", - сказал Смолий.

Напомним, Кабинет министров Украины 24 октября согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении.

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Новости Украины Нафтогаз УкраиныНациональный банк УкраиныОВГЗ
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