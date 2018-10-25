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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 14:15
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Нацбанк вже підвищував облікову ставку на початку вересні і поки вважає її рівень достатнім

Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоби забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році", - повідомили у Нацбанку.

У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі.

"Помірне зниження інфляції порівняно з попередніми місяцями відбувалося завдяки уповільненню зростання цін на продукти харчування. Цьому сприяло розширення пропозиції вітчизняних та імпортних продовольчих товарів, а також зниження світових цін на продовольство", - наголошується в повідомленні.

Водночас фундаментальний інфляційний тиск залишається суттєвим. Про це свідчить все ще високе значення базової інфляції (8,7% у річному вимірі у вересні), яке перевищує липневий прогноз Національного банку, зазначили в НБУ.

Відзначимо, що Правління НБУ за підсумками засідання 6 вересня прийняло рішення підвищити облікову ставку з 17,5% до 18%. Усі десять членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України готові підвищувати облікову ставку у разі посилення інфляційних ризиків.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

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