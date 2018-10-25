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НБУ дотримується рекомендацій про обмеження цінних паперів уряду на своєму балансі

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 15:14
Фото: Яков Смолій (прес-служба НБУ)
Фото: Яков Смолій (прес-служба НБУ)

НБУ прокоментував можливість докапіталізації "Нафтогазу" в разі виникнення операційного дефіциту компанії

Національний банк України (НБУ) обмежує цінні папери уряду на своєму балансі і наразі не передбачає можливості викупу чи монетизації ОВДП за рахунок коштів фінустанови. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив голова правління НБУ Яків Смолій, передає РБК-Україна.

"Питання докапіталізації компанії з державним капіталом - це рішення виключно компетенції їх власника, який є акціонером. В цьому випадку (випадку з "Нафтогазом", - ред.) це уряд. Що стосується монетизації облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які є сьогодні в портфелях держпідприємств, то Національний банк вже висловив свою думку і скористався рекомендаціями Ради Національного банку про обмеження об’єму цінних паперів уряду в балансі Національного банку. На разі ми не передбачаємо можливості викупу чи монетизації ОВДП за рахунок коштів Нацбанку", - сказав Смолій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 жовтня погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 млрд доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі.

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