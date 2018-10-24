Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити до 1 млрд доларів за рахунок облігацій

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Зовнішній кредит піде у тому числі на погашення заборгованості та фінансування витрат

Кабінет міністрів України погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 млрд доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Кабмін погодив умови залучення "Нафтогазом" довгострокового зовнішнього кредиту від компанії Condor Finance PLC, який буде фінансуватися за рахунок випуску і розміщення цією компанією облігацій участі в кредиті. Зокрема, основна сума кредиту складе до 1 млрд доларів включно.

Співорганізаторами випуску і розміщення облігацій визначено Citigroup Global Markets Limited і Deutsche Bank AG. Зовнішній кредит залучається для загальних корпоративних цілей, в тому числі для погашення існуючої фінансової заборгованості та фінансування капітальних витрат. Кредитна угода розрахована на п'ять років, загальний розмір комісій і витрат (у тому числі на юридичних радників) складе до 4,1 млн доларів.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може випустити єврооблігації до затвердження нової програми радою директорів Міжнародного валютного фонду.

Напередодні стало відомо, що Мінфін вибрав Rothschild фінансовим радником випуску євробондів.