НБУ пояснил всплеск инфляции в последние два месяца

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Временные факторы предложения влияют на инфляцию

Фактический показатель инфляции в мае превысил траекторию прогноза Национального банка. Об этом говорится в комментарии относительно инфляции Национального банка.

Как отмечается в комментарии, в мае 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле). В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

В НБУ считают, что это обусловлено прежде всего более стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания вследствие их недостаточного предложения. Кроме того, более высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

В то же время базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении, отметили в НБУ.

"Фактические показатели инфляции, в том числе базовой, свидетельствуют, что фундаментальный инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего в результате действия временных факторов предложения", - говорится в комментарии.

Обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей НБУ планирует обнародовать 18 июля 2019 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к маю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, поскольку два последних месяца потребительская инфляция превышала прогноз НБУ.