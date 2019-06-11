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Базовая инфляция в мае замедлилась вдвое

Новости » Финансы    11.06.2019 - 11:50
Базовая инфляция в мае замедлилась вдвое
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Основной индикатор, на который ориентируется НБУ, продолжает замедляться

Базовая инфляция в Украине в мае 2019 года составила на 0,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года базовая инфляция составила 2,3%. В годовом измерении (к маю 2018 года) базовая инфляция осталась на уровне 7,4%.

Напомним, что в январе 2019 года месячная базовая инфляция составила 0,3%, годовая - 8,3%, в феврале 0,2% и 7,8%, в марте - 1,2% и 7,6%, в апреле - 0,4 и 7,4% соответственно.

Базовая инфляция рассчитывается на основе индекса потребительских цен и имеет целью определение устойчивой динамики цен с исключением краткосрочных неравномерных изменений цен, обусловленных шоками предложения, сезонными факторами, административным регулированием тарифов и цен.

Отметим, Национальный банк прогнозирует замедление базовой инфляции до 5,0% в 2019 году и 3,7% в 2020 году.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к маю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

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Новости Украины инфляцияГосударственная служба статистикицены
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