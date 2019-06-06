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НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Новости » Экономика    06.06.2019 - 14:01
НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк пока не стал продолжать снижение ставки

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, это необходимо для предотвращения инфляционных рисков, которые усилились с момента предыдущего решения о снижении ставки до 17% годовых.

"Правление Национального банка, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Отметим, в базовом сценарии НБУ предусматривается снижение учетной ставки в реальном выражении с текущих 10-11% до своего равновесного уровня 3-4% в 2021 году.

В то же время, в апреле 2019 года на потребительском рынке наблюдалось ускорение инфляции как в месячном (до 1,0%), так и в годовом измерении (до 8,8%).

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