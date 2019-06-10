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Инфляция в мае замедлилась

Новости » Экономика    10.06.2019 - 18:09
Инфляция в мае замедлилась
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции, в годовом измерении рост цен ускорился до 9,6%

Потребительские цены в Украине в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 4,2%. При этом в годовом измерении (к маю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Инфляция в мае замедлилась

Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%, в феврале 0,5% и 8,8%, в марте 0,9% и 8,6%, в апреле - 1,0 и 8,8% соответственно.

Продукты питания в Украине за май 2019 года подорожали на 1,0%. Больше всего подрожали фрукты - на 11,9%. Яйца подешевели на 15,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 1,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,7%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение на 0,3%, транспорт на 1,5% (в т.ч. топливо на 4,1%), на связь цены снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,3%, образование не изменилось - 0,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, поскольку два последних месяца  потребительская инфляция превышала прогноз НБУ. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

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