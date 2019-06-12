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НБУ пояснив сплеск інфляції в останні два місяці

Новини » Економіка    12.06.2019 - 11:02
НБУ пояснив сплеск інфляції в останні два місяці
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тимчасові фактори пропозиції впливають на інфляцію

Фактичний показник інфляції у травні перевищив траєкторію прогнозу Національного банку. Про це йдеться в коментарі щодо інфляції Національного банку.

Як зазначається в коментарі, у травні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% - у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

У НБУ вважають, що це зумовлено насамперед стрімкішим, якщо порівняти з очікуваним, підвищенням цін на сирі продукти харчування внаслідок їх недостатньої пропозиції. Крім того, вищими темпами дорожчало паливо через складнощі з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії.

Водночас базова інфляція, як і в попередні місяці, була дещо нижчою за прогноз. Базова інфляція  у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі, зазначили в НБУ.

"Фактичні показники інфляції, зокрема базової, свідчать, що фундаментальний інфляційний тиск загалом відповідає очікуванням Національного банку. Однак загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу передусім унаслідок дії тимчасових чинників пропозиції", - йдеться в коментарі.

Оновлені оцінки впливу цих та інших чинників на показники інфляції, а також прогноз інших макроекономічних показників НБУ планує оприлюднити 18 липня 2019 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2019 року порівняно з квітнем зросли на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до травня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних, оскільки два останніх місяці споживча інфляція перевищувала прогноз НБУ.

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