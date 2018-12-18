НБУ повысил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 31,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 декабря установлен на таком уровне:

3168,2605 гривны за 100 евро (+5,6999 грн).

При этом курс евро на 18 декабря составляет 3162,5606 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 декабря 2018 года, наличный курс вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,75 - 17 декабря), продажи 31,70 - 32,25 (31,70 - 32,70 - 17 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,40 (31,37 - 17 декабря), продажи - 31,89 (31,87 - 17 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 3 копейки до 31,60 грн/евро. Курс покупки составляет 31,57 грн/евро.