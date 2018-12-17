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НБУ повысил курс евро

Новости » Финансы    17.12.2018 - 17:52
НБУ повысил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 21 копейку до 31,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 декабря установлен на таком уровне:

3162,5606 гривны за 100 евро (+21,1413 грн).

При этом курс евро на 17 декабря составляет 3141,4193 гривны за 100 евро.

НБУ повысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 декабря 2018 года, наличный курс вырос на 2 копейки до 31,87 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,75 (31,08 - 31,72 - 14 декабря), продажи 31,70 - 32,70 (31,65 - 32,50 - 14 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,37 (31,38 - 14 декабря), продажи - 31,87 (31,85 - 14 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 12 копеек до 31,63 грн/евро. Курс покупки составляет 31,61 грн/евро.

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