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Наличный доллара падает, евро растет

Новости » Финансы    18.12.2018 - 11:59
Наличный доллара падает, евро растет
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курсы евро и доллара демонстрируют разнонаправленную динамику

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 декабря 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,00 (27,55 - 28,00 - 17 декабря), продажи 27,90 - 28,15 (27,96 - 28,20- 17 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,79 (27,82  - 17 декабря), продажи - 28,01 (28,05 - 17 декабря) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,75 - 17 декабря), продажи 31,70 - 32,25 (31,70 - 32,70 - 17 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,40 (31,37 - 17 декабря), продажи - 31,89 (31,87 - 17 декабря) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,15 - 17 декабря), продажи - 4,12 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 17 декабря) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,76 - 17 декабря), продажи 4,23 (4,24 - 17 декабря) грн за 10 рублей.

 

 

 

 

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