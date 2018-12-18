Курс доллара снизился на межбанке

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке снизился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 декабря 2018 года снизился на 9 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 31,60 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,5744 - 31,6058 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,5744 31,6058

RUB/UAH 0,4148 0,4155

Напомним, 17 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 31,6157 - 31,6329 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,84 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2784,7943 гривен за 100 долларов (-3,8139 гривен).

Справочное значение курса доллара на 18 декабря составило 27,86 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8600 гривен за доллар, что 2 копейки ниже, чем установленный 17 декабря (27,8863 гривен за доллар).