НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 6 копійок-до 31,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 грудня встановлено на такому рівні:

3168,2605 гривні за 100 євро (+5,6999 грн).

При цьому курс євро на 18 грудня становить 3162,5606 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня 2018 року, готівковий курс зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,75 - 17 грудня), продажу 31,70 - 32,25 (31,70 - 32,70 - 17 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,40 (31,37 - 17 грудня), продажу - 31,89 (31,87 - 17 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 3 копійки до 31,60 грн/євро. Курс покупки становить 31,57 грн/євро.