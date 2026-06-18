НБУ переглянув облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор і на що воно впливає

"Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%", – сказав голова Нацбанку.

Нове рішення щодо облікової ставки буде базуватися на основі липневого макроекономічного прогнозу регулятора.

Причини такого рішення і прогнози

За словами Андрія Пишного, це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень.

Головні інфляційні ризики продовжують створювати агресія Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.

У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2% (рік до року) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася – до 7,9% (рік до року). Обидва показники були вищими за прогноз НБУ.

Регулятор очікує, що інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців і пришвидшиться наприкінці року. Проте у 2027 році вона має сповільнитися.

Навіщо потрібна облікова ставка

Облікова ставка – це базовий інструмент грошово-кредитної політики НБУ. Вона визначає вартість ресурсів, які центральний банк надає комерційним банкам, і слугує орієнтиром для ставок на фінансовому ринку.

Саме від її рівня значною мірою залежать відсотки за банківськими кредитами та депозитами для населення і бізнесу. Змінюючи облікову ставку, НБУ впливає на темпи інфляції, ситуацію на валютному ринку, обсяги кредитування та економічну активність загалом.