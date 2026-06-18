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НБУ переглянув облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор і на що воно впливає

14:26 18.06.2026 Чт
3 хв
Якою Нацбанк бачить інфляцію у найближчі місяці?
Олег Хомчук
Національний банк залишив облікову ставку на діючому рівні (прес-центр НБУ)

Національний банк України втретє поспіль залишив облікову ставку без змін – на рівні 15% річних. Таке рішення регулятор пояснив необхідністю послабити ризики, пов’язані з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного під час прес-конференції.

"Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%", – сказав голова Нацбанку.

Нове рішення щодо облікової ставки буде базуватися на основі липневого макроекономічного прогнозу регулятора.

Причини такого рішення і прогнози

За словами Андрія Пишного, це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень.

Головні інфляційні ризики продовжують створювати агресія Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.

У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2% (рік до року) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася – до 7,9% (рік до року). Обидва показники були вищими за прогноз НБУ.

Регулятор очікує, що інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців і пришвидшиться наприкінці року. Проте у 2027 році вона має сповільнитися.

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Навіщо потрібна облікова ставка

Облікова ставка – це базовий інструмент грошово-кредитної політики НБУ. Вона визначає вартість ресурсів, які центральний банк надає комерційним банкам, і слугує орієнтиром для ставок на фінансовому ринку.

Саме від її рівня значною мірою залежать відсотки за банківськими кредитами та депозитами для населення і бізнесу. Змінюючи облікову ставку, НБУ впливає на темпи інфляції, ситуацію на валютному ринку, обсяги кредитування та економічну активність загалом.

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Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення НБУ утримував облікову ставку на рівні 10% річних. У червні 2022 року регулятор різко підвищив її до 25%, де вона залишалася понад рік.

З другої половини 2023 року центробанк розпочав цикл пом'якшення монетарної політики. Протягом 2024 року ставка поступово знижувалася, однак наприкінці року через посилення інфляційного тиску НБУ повернувся до її підвищення.

У січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5%, а в березні – до 15,5%. На цьому рівні вона зберігалася до кінця 2025 року. У січні 2026 року Нацбанк розпочав новий цикл пом'якшення політики, знизивши ставку до 15%. У березні та квітні регулятор залишав її без змін.

Попереднє рішення щодо облікової ставки НБУ ухвалював 30 квітня, залишивши її на рівні 15% річних. Регулятор пояснював це необхідністю стримати інфляційний тиск та підтримати стабільність валютного ринку.

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