НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірного рівня інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрій Пишного, які він сказав під час прес-конференції.

"Національний банк України знизив облікову ставку до 15%. Правління вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків пов'язаних із зовнішнім фінансуванням", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Такий крок узгоджується із стратегією НБУ щодо приведення інфляції до 5% та підтримання економіки.

Пишний повідомив, що у грудні 2025 року інфляція знизилася до 8% у річному вимірі. "Така динаміка зумовлювалася ефектом вищих врожаїв, а також певним зменшення тиску на ринку праці та збереження стійкої ситуації на валютному ринку", - сказав голова НБУ.

"Інфляція буде помірною у 2026 році, а надалі буде перебувати близькою до цілі у 5% з її досягненням у середині 2028 року”, - сказав Пишний та дав прогноз щодо зниження інфляції на кінець 2026 року - до 7,5%.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це індикатор первинної вартості грошей. Вона визначає вартість кредитного ресурсу, який може надаватися з боку НБУ на адресу комерційним банкам. Відповідно, останні встановлюють вартість своїх кредитів та депозитів з огляду на показник облікової ставки. Як правило, комерційні банки починають змінювати свої ставки після відповідного рішення НБУ із затримкою місяць-півтора.