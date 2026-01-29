ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив

Україна, Четвер 29 січня 2026 14:20
UA EN RU
НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив Фото: НБУ прогнозує подальше зниження інфляції (прес-центр НБУ)
Автор: Дмитро Сидоров

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірного рівня інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрій Пишного, які він сказав під час прес-конференції.

"Національний банк України знизив облікову ставку до 15%. Правління вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків пов'язаних із зовнішнім фінансуванням", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Такий крок узгоджується із стратегією НБУ щодо приведення інфляції до 5% та підтримання економіки.

Пишний повідомив, що у грудні 2025 року інфляція знизилася до 8% у річному вимірі. "Така динаміка зумовлювалася ефектом вищих врожаїв, а також певним зменшення тиску на ринку праці та збереження стійкої ситуації на валютному ринку", - сказав голова НБУ.

"Інфляція буде помірною у 2026 році, а надалі буде перебувати близькою до цілі у 5% з її досягненням у середині 2028 року”, - сказав Пишний та дав прогноз щодо зниження інфляції на кінець 2026 року - до 7,5%.

Що таке облікова ставка
Облікова ставка НБУ - це індикатор первинної вартості грошей. Вона визначає вартість кредитного ресурсу, який може надаватися з боку НБУ на адресу комерційним банкам. Відповідно, останні встановлюють вартість своїх кредитів та депозитів з огляду на показник облікової ставки. Як правило, комерційні банки починають змінювати свої ставки після відповідного рішення НБУ із затримкою місяць-півтора.

Нагадаймо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку повномасштабної війни та підвищив її до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.

НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня минулого року він тримав є її незмінною на рівні 13%, але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні - до 15,5%. У грудні минулого року правління НБУ прийняло рішення продовжити цей рівень ставки, оскільки інфляційні очікування залишалися підвищеними. До того ж, на кінець 2025 року початкова вартість грошей на рівні 15,5% дозволяла зберегти дохідність інструментів у гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Інфляція в Україні
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві