Супермаркети переписали цінники: де в Україні найдешевші яйця, олія та гречка

Великі українські супермаркети у середу, 17 червня дещо переписали цінники на популярні продукти. Зокрема продовжили дешевшати яйця.

РБК-Україна проаналізувало найнижчі актуальні цінники в супермаркетах, щоб з’ясувати, де зараз найвигідніше робити покупки.

Головне: Хліб : Найнижча ціна тримається у "Сільпо" (12,49 грн за 650 г), тоді як в "Ашані" змінився асортимент і бюджетна позиція тепер коштує 20,70 грн.

: Найнижча ціна тримається у "Сільпо" (12,49 грн за 650 г), тоді як в "Ашані" змінився асортимент і бюджетна позиція тепер коштує 20,70 грн. Гречка : Ціни повністю стабільні в більшості мереж, а найдешевший кілограм традиційно коштує в "Сільпо".

: Ціни повністю стабільні в більшості мереж, а найдешевший кілограм традиційно коштує в "Сільпо". Яйця : Novus суттєво знизив ціну до 52,39 грн за десяток, але лідером залишається "Ашан" із ціною 27,00 грн.

: Novus суттєво знизив ціну до 52,39 грн за десяток, але лідером залишається "Ашан" із ціною 27,00 грн. Молоко : Найдешевші пачки (400-450 г) стабільно коштують в межах 21,30-21,90 грн.

: Найдешевші пачки (400-450 г) стабільно коштують в межах 21,30-21,90 грн. Соняшникова олія: Найвигідніша пропозиція - в "Ашані" за 48,00 грн.

Моніторинг відображає виключно найбюджетніші товарні позиції, доступні в торговельних залах мереж на зазначену дату.

Хліб

У відділах хліба головною новиною дня стала зміна найдешевшої пропозиції в "Ашані". В інших мережах вартість зафіксувалася на рівні вівторка.

"Сільпо": утримує лідерство за найнижчою ціною завдяки такій позиції: упакований хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує 12,49 грн.

"Ашан": замість білого пшеничного нарізаного хліба "Формула Смаку" (350 г за 14,50 грн), який пропонувався напередодні, найбюджетнішим став житній діабетичний формовий хліб від цього ж виробника - 20,70 грн за 300 г.

за 300 г. АТБ: тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) продовжує стабільно коштувати 23,90 грн .

. Novus: половинка нарізаного хліба "Український" від ТМ "Marka Promo" (400 г) продемонструвала мінімальне коливання в межах кількох копійок і продається по 25,79 грн (у вівторок було 25,87 грн).

Гречка

Популярна крупа демонструє абсолютну цінову стійкість у більшості супермаркетів.

"Сільпо": мінімальна ціна на крупу "Ситий двір" становить 36,99 грн/кг.

АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" утримується на рівні 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує 65,99 грн/кг.

"Ашан": фірмова швидкорозварювана ядриця Auchan продається по 69,90 грн/кг.

Яйця

У сегменті курячих яєць (категорія С1) зафіксовано приємну для гаманця тенденцію - одна з мереж суттєво знизила вартість десятка, тоді як інша - повернулася до колишніх показників після вчорашнього падіння.

"Ашан": міцно тримає статус абсолютного цінового лідера - яйця поштучно коштують 2,70 грн, тож десяток обійдеться всього у 27,00 грн.

АТБ: фасована продукція 1-ї категорії від ТМ "Своя лінія" стабільна - 50,90 грн за 10 штук.

за 10 штук. Novus: зафіксовано помітне здешевлення. Яйця ТМ "Marka Promo" впали в ціні до 52,39 грн за десяток, тоді як у вівторок за них просили 55,49 грн.

за десяток, тоді як у вівторок за них просили 55,49 грн. "Сільпо": після вчорашнього зниження ціни на яйця ТМ "Пашот" до 52,49 грн, у середу вартість цієї позиції скоригувалася до 54,06 грн за 10 штук.

Молоко

Цінники на пастеризоване та ультрапастеризоване молоко жирністю 2,5-2,6% у невеликих пачках об'ємом 400–500 г залишаються такими ж, як і попереднього дня.

АТБ: пастеризоване молоко "Щоденний збір" (450 г, 2,5%) реалізується по 21,30 грн.

"Сільпо": питне пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) вартує 21,49 грн .

. "Ашан": фірмове молоко Auchan (400 г, 2,6%) тримає цінник 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризоване "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) пропонується за незмінною ціною - 34,49 грн.

Соняшникова олія

На відміну від вівторка, коли в сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л були цінові зміни, середа принесла повне затишшя. Усі торгівельні мережі повністю продублювали свої вчорашні найнижчі цінники.