Нацбанк переглянув облікову ставку. Яке її значення та прогноз інфляції?

Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку на поточному рівні - 15% на фоні зростаючої у березні-квітні інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрій Пишного, які він сказав під час прес-конференції.

Читайте також: Якого курсу валют можна очікувати протягом травня?

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що це дозволить підтримати привабливість гривневих інструментів та стійкість валютного ринку на тлі посилення інфляції.

"Інфляція почала зростати через подорожчання енергоресурсів. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енегетиці, здорожчання палива на тлі війни на Близькому Сході... через стрімкіше (ніж очікувалося) зростання заробітних плат", - пояснив голова Андрій Пишний.

Для чого потрібна облікова ставка

Облікова ставка – це ключова процентна ставка, яку встановлює НБУ для регулювання грошово-кредитної політики. Вона показує, під який відсоток НБУ надає кредити комерційним банкам, і є орієнтиром, за яким банки укладають угоди між собою. Спираючись на неї, банки можуть визначати власні процентні ставки за кредитами та депозитами для фізичних і юридичних осіб.

Облікову ставку називають одним із головних інструментів монетарної політики НБУ, адже її зміна допомагає контролювати цінову стабільність (рівень інфляції), ситуацію на валютному ринку, її значення впливає на ріст економіки.

Який прогноз зростання цін

НБУ продовжує тримати за мету зниження інфляції до 5% у перспективі декількох років. У березні інфляція зросла до 7,1%, у квітні - зростання цін продовжилося, прокоментував Пишний.

"Інфляція повернеться до зниження у наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчі місяці вона залишатиметься на близькому до поточного рівня і пришвидшиться до 9,4% до кінця року", - дав прогноз глава НБУ.

На кінець 2027 року в Нацбанку прогнозують інфляцію на рівні 6,5%.