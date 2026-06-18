ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

НБУ переглянув облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор і на що воно впливає

14:26 18.06.2026 Чт
3 хв
Якою Нацбанк бачить інфляцію у найближчі місяці?
Олег Хомчук
НБУ переглянув облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор і на що воно впливає Національний банк залишив облікову ставку на діючому рівні (прес-центр НБУ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Національний банк України втретє поспіль залишив облікову ставку без змін – на рівні 15% річних. Таке рішення регулятор пояснив необхідністю послабити ризики, пов’язані з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного під час прес-конференції.

"Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%", – сказав голова Нацбанку.

Нове рішення щодо облікової ставки буде базуватися на основі липневого макроекономічного прогнозу регулятора.

Причини такого рішення і прогнози

За словами Андрія Пишного, це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень.

Головні інфляційні ризики продовжують створювати агресія Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.

У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2% (рік до року) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася – до 7,9% (рік до року). Обидва показники були вищими за прогноз НБУ.

Регулятор очікує, що інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців і пришвидшиться наприкінці року. Проте у 2027 році вона має сповільнитися.

Читайте також: Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"

Навіщо потрібна облікова ставка

Облікова ставка – це базовий інструмент грошово-кредитної політики НБУ. Вона визначає вартість ресурсів, які центральний банк надає комерційним банкам, і слугує орієнтиром для ставок на фінансовому ринку.

Саме від її рівня значною мірою залежать відсотки за банківськими кредитами та депозитами для населення і бізнесу. Змінюючи облікову ставку, НБУ впливає на темпи інфляції, ситуацію на валютному ринку, обсяги кредитування та економічну активність загалом.

Читайте також: Де зараз найнижчі ціни на хліб, гречку та яйця?

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення НБУ утримував облікову ставку на рівні 10% річних. У червні 2022 року регулятор різко підвищив її до 25%, де вона залишалася понад рік.

З другої половини 2023 року центробанк розпочав цикл пом'якшення монетарної політики. Протягом 2024 року ставка поступово знижувалася, однак наприкінці року через посилення інфляційного тиску НБУ повернувся до її підвищення.

У січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5%, а в березні – до 15,5%. На цьому рівні вона зберігалася до кінця 2025 року. У січні 2026 року Нацбанк розпочав новий цикл пом'якшення політики, знизивши ставку до 15%. У березні та квітні регулятор залишав її без змін.

Попереднє рішення щодо облікової ставки НБУ ухвалював 30 квітня, залишивши її на рівні 15% річних. Регулятор пояснював це необхідністю стримати інфляційний тиск та підтримати стабільність валютного ринку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Банківська система Інфляція в Україні
Новини
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла