НБУ переглянув облікову ставку: яке рішення ухвалив регулятор і на що воно впливає
Національний банк України втретє поспіль залишив облікову ставку без змін – на рівні 15% річних. Таке рішення регулятор пояснив необхідністю послабити ризики, пов’язані з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного під час прес-конференції.
"Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%", – сказав голова Нацбанку.
Нове рішення щодо облікової ставки буде базуватися на основі липневого макроекономічного прогнозу регулятора.
Причини такого рішення і прогнози
За словами Андрія Пишного, це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень.
Головні інфляційні ризики продовжують створювати агресія Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.
У травні споживча інфляція сповільнилася до 8,2% (рік до року) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася – до 7,9% (рік до року). Обидва показники були вищими за прогноз НБУ.
Регулятор очікує, що інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців і пришвидшиться наприкінці року. Проте у 2027 році вона має сповільнитися.
Навіщо потрібна облікова ставка
Облікова ставка – це базовий інструмент грошово-кредитної політики НБУ. Вона визначає вартість ресурсів, які центральний банк надає комерційним банкам, і слугує орієнтиром для ставок на фінансовому ринку.
Саме від її рівня значною мірою залежать відсотки за банківськими кредитами та депозитами для населення і бізнесу. Змінюючи облікову ставку, НБУ впливає на темпи інфляції, ситуацію на валютному ринку, обсяги кредитування та економічну активність загалом.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення НБУ утримував облікову ставку на рівні 10% річних. У червні 2022 року регулятор різко підвищив її до 25%, де вона залишалася понад рік.
З другої половини 2023 року центробанк розпочав цикл пом'якшення монетарної політики. Протягом 2024 року ставка поступово знижувалася, однак наприкінці року через посилення інфляційного тиску НБУ повернувся до її підвищення.
У січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5%, а в березні – до 15,5%. На цьому рівні вона зберігалася до кінця 2025 року. У січні 2026 року Нацбанк розпочав новий цикл пом'якшення політики, знизивши ставку до 15%. У березні та квітні регулятор залишав її без змін.
Попереднє рішення щодо облікової ставки НБУ ухвалював 30 квітня, залишивши її на рівні 15% річних. Регулятор пояснював це необхідністю стримати інфляційний тиск та підтримати стабільність валютного ринку.