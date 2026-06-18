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НБУ пересмотрел учетную ставку: какое решение принял регулятор и на что оно влияет

14:26 18.06.2026 Чт
3 мин
Какими Нацбанк видит перспективы инфляции в ближайшие месяцы?
Олег Хомчук
НБУ пересмотрел учетную ставку: какое решение принял регулятор и на что оно влияет Национальный банк оставил учетную ставку на прежнем уровне (пресс-центр НБУ)
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Национальный банк Украины в третий раз подряд оставил учетную ставку без изменений – на уровне 15% годовых. Такое решение регулятор объяснил необходимостью снизить риски, связанные с войной на Ближнем Востоке и недостатком внешнего финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного, сделанное в ходе пресс-конференции.

"В то же время, учитывая признаки усиления фундаментального ценового давления, НБУ готов повысить учетную ставку, если это будет необходимо для удержания контроля над инфляционными ожиданиями и возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения к целевому показателю в 5%", – сказал глава Нацбанка.

Новое решение относительно учетной ставки будет основано на июльском макроэкономическом прогнозе регулятора.

Причины такого решения и прогнозы

По словам Андрея Пышного, это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает высокий спрос на гривневые инструменты для сбережений.

Основные инфляционные риски по-прежнему связаны с агрессией России против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке.

В мае потребительская инфляция замедлилась до 8,2% (в годовом исчислении) благодаря росту предложения сырых продуктов питания, а базовая инфляция незначительно ускорилась – до 7,9% (в годовом исчислении). Оба показателя оказались выше прогноза НБУ.

Регулятор ожидает, что инфляция будет оставаться на уровне, близком к текущему, в течение ближайших месяцев и ускорится в конце года. Однако в 2027 году она должна замедлиться.

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Зачем нужна учетная ставка

Учетная ставка — это базовый инструмент денежно-кредитной политики НБУ. Она определяет стоимость ресурсов, которые центральный банк предоставляет коммерческим банкам, и служит ориентиром для ставок на финансовом рынке.

Именно от её уровня в значительной степени зависят проценты по банковским кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Изменяя учетную ставку, НБУ влияет на темпы инфляции, ситуацию на валютном рынке, объемы кредитования и экономическую активность в целом.

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Напомним, в начале полномасштабного вторжения НБУ удерживал учетную ставку на уровне 10% годовых. В июне 2022 года регулятор резко повысил её до 25%, где она оставалась более года.

Со второй половины 2023 года центробанк начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В течение 2024 года ставка постепенно снижалась, однако в конце года из-за усиления инфляционного давления НБУ вернулся к её повышению.

В январе 2025 года учетную ставку повысили до 14,5%, а в марте — до 15,5%. На этом уровне она сохранялась до конца 2025 года. В январе 2026 года Нацбанк начал новый цикл смягчения политики, снизив ставку до 15%. В марте и апреле регулятор оставлял её без изменений.

Предыдущее решение относительно учетной ставки НБУ было принято 30 апреля, оставив ее на уровне 15% годовых. Регулятор объяснял это необходимостью сдержать инфляционное давление и поддержать стабильность валютного рынка.

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