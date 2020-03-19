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НБУ отменил выездные проверки банков и финучреждений

Новости » Экономика     19.03.2020 - 16:31
НБУ отменил выездные проверки банков и финучреждений
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Проверки, которые уже начались, приостанавливаются

Национальный банк Украины остановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в пресс-службе, проверки остановлены на период карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса (COVID-19).

"Также на время карантина останавливаются проверки, начатые до принятия этого решения. Такие проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его начала", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Напомним, Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам начинать процесс реструктуризации кредитов своих клиентов.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавирус.

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