Путін не піде на переговори без Донбасу, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін буде готовий повернутися до переговорів з Україною тільки тоді, коли отримає частину Донбасу, що залишилася, яка залишиться під контролем української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Путін повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли "отримає 11% Донбасу, що залишилися, що зможе представити всередині країни як перемогу", - сказало виданню джерело, близьке до Кремля.

Варто уточнити, що в основному цей матеріал Reuters присвячений дизельній угоді США та РФ, і, як стверджують джерела, угода спрямована на те, щоб пом'якшити позицію Росії та повернути її до мирних переговорів.

Згідно з публікацією, цю інформацію українським чиновникам передали спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер на переговорах до Майамі.

"Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії і сказати: "Бачите, українці припинили страйк, і ми уклали з вами цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити", - сказав один із співрозмовників.

До речі, Reuters у цьому ж матеріалі вказує, що джерело близьке до Кремля теж сказало, що угода щодо дизельного палива "є способом повернути Росію" до переговорів.