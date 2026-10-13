Путін не піде на переговори без Донбасу, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін буде готовий повернутися до переговорів з Україною тільки тоді, коли отримає частину Донбасу, що залишилася, яка залишиться під контролем української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Путін повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли "отримає 11% Донбасу, що залишилися, що зможе представити всередині країни як перемогу", - сказало виданню джерело, близьке до Кремля.
Варто уточнити, що в основному цей матеріал Reuters присвячений дизельній угоді США та РФ, і, як стверджують джерела, угода спрямована на те, щоб пом'якшити позицію Росії та повернути її до мирних переговорів.
Згідно з публікацією, цю інформацію українським чиновникам передали спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер на переговорах до Майамі.
"Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії і сказати: "Бачите, українці припинили страйк, і ми уклали з вами цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити", - сказав один із співрозмовників.
До речі, Reuters у цьому ж матеріалі вказує, що джерело близьке до Кремля теж сказало, що угода щодо дизельного палива "є способом повернути Росію" до переговорів.
Що ще важливо знати про "бажання" Кремля
Нагадаємо, у серпні The New York Times писало, що Путін очікує на повне захоплення Донбасу до осені 2027 року. При цьому джерела кажуть, що якщо цього не вийде, тоді чиновники будуть схильнішими до проведення реальних переговорів.
До речі, сам Путін під час виступу на Валдаї заявив, що Росія нібито отримає контроль над Донбасом раніше, ніж за півтора-два роки.
Варто додати, що у вересні спецпосланці Трампа відвідали Москву та Київ. ЗМІ стали, що зустрічі в столиці РФ Путін сказав американській делегації, що армія РФ захопить Донбас протягом кількох місяців, на що Джаред Кушнер сказав, що рік тому Путін говорив американцям те саме, але за підсумком нічого так і не змінилося.