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НБУ скасував виїзні перевірки банків та фінустанов через карантин

Новини » Економіка     19.03.2020 - 16:31
НБУ скасував виїзні перевірки банків та фінустанов через карантин
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Перевірки, які вже почалися, призупиняються

Національний банк України зупинив проведення усіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в прес-службі, перевірки зупинені на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу (COVID-19).

"Також на час карантину зупиняються перевірки, розпочаті до ухвалення цього рішення. Такі перевірки продовжаться після припинення карантину з урахуванням часу, що минув до його встановлення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України.

Нагадаємо, Національний банк України рекомендує комерційним банкам починати процес реструктуризації кредитів своїх клієнтів.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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