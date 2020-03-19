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НБУ пояснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков

Новости » Экономика     19.03.2020 - 13:09
НБУ пояснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Много граждан отождествляет правовые понятия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, но это разные режимы

Национальный банк Украины пояснил практическую разницу между правовыми режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации для банковской системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, чрезвычайная ситуация - режим, который значительно менее влияет на права и свободы украинцев, чем чрезвычайное положение, которое пока не введено.

Чрезвычайная ситуация: специальный временный правовой режим, который вводится на региональном (локальном) уровне. Сейчас действует в трех областях - Киевской, Житомирской и Черновицкой.

Чрезвычайное положение: специальный ограничительный режим функционирования государства. Он временный, может распространяться на несколько регионов или на всю территорию страны. Чрезвычайное положение вводится указом президента, который должен утвердить Верховная рада в течение двух дней.

Эти два режима предусматривают следующее:

  • Чрезвычайная ситуация: власть, прежде всего службы гражданской защиты, усиленно работают в специальном режиме для преодоления катаклизма, эпидемии или другой чрезвычайной ситуации. Прямое вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев не предусматривается.
  • Чрезвычайное положение: в этот период государство может напрямую управлять как государственными, так и всеми частными компаниями фактически в ручном режиме, а права и свободы украинцев могут быть значительно ограничены. Может быть введен комендантский час, приказ не покидать домов без веских причин, ограничение свободы передвижения по стране, перепрофилирование компании на выпуск необходимой для страны продукции или услуги, принудительное отчуждение или изъятие имущества у граждан и бизнеса.

НБУ пояснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными в связи с пандемией коронавируса.

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