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НБУ рекомендовал банкам начать реструктуризацию кредитов клиентов

Новости » Финансовый кризис 2020     19.03.2020 - 12:02
НБУ рекомендовал банкам начать реструктуризацию кредитов клиентов
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Подход к реструктуризации кредитов граждан должен быть стандартным

Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам начинать процесс реструктуризации кредитов своих клиентов. Об этом сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Рожкова, клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. "Начинайте работу уже сейчас", - сказала она.

По ее словам, примеры реструктуризаций и применения льготного режима есть в нормативно-правовых актах НБУ, в частности в постановлении №97

"Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особенным должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановления работы отдельных компаний временно не работает", - подчеркнула Рожкова.

Она напомнила, что вчера Верховная рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2020 года в национальной валюте составили 37,1% годовых, что на 0,35 п.п. выше, чем в январе (36,8%).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

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