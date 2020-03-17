В НБУ рекомендовали ограничить контакт с наличными деньгами

Фото: Екатерина Рожкова.

Рекомендации касаются как гривен, так и долларов

Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса. Об этом на брифинге сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как напомнила Рожкова, НБУ проводить мероприятия по обеззараживанию наличных денег.

"Но мы должны помнить, что самым безопасным является безналичный способ оплаты", - сказала она.

Рожкова заверила, что все банковские отделения будут работать во время карантина в обычном режиме.

Однако НБУ рекомендует как можно меньше посещать банки и пользоваться дистанционными средствами платежа, добавила замглавы НБУ.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ близько 16:00. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украиныю. В то же время НБУ призывает население придерживаться рекомендаций ВОЗ и МОЗ и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневой, так и валютной, которая потенциально может быть носителем вируса.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.