ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ рекомендовали ограничить контакт с наличными деньгами

Новости » Экономика     17.03.2020 - 16:32
В НБУ рекомендовали ограничить контакт с наличными деньгами
Фото: Екатерина Рожкова.

Рекомендации касаются как гривен, так и долларов

Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса. Об этом на брифинге сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как напомнила Рожкова, НБУ проводить мероприятия по обеззараживанию наличных денег.

"Но мы должны помнить, что самым безопасным является безналичный способ оплаты", - сказала она.

Рожкова заверила, что все банковские отделения будут работать во время карантина в обычном режиме.

Однако НБУ рекомендует как можно меньше посещать банки и пользоваться дистанционными средствами платежа, добавила замглавы НБУ.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ близько 16:00.

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украиныю. В то же время НБУ призывает население придерживаться рекомендаций ВОЗ и МОЗ и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневой, так и валютной, которая потенциально может быть носителем вируса.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

После закрытия метро в Киеве не увеличат количество автобусов, - КГГА Один из системно важных банков Украины закрыл на карантин почти 50 отделений
Новости Украины Национальный банк УкраиныденьгиналичныеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь