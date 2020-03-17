НБУ рекомендовал банкам снизить тарифы на дистанционные услуги

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Банки будут работать в обычном режиме, но и без необходимости гражданам лучше не посещать банковские отделения

Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины. Об этом говорится в письме, которое сегодня НБУ разослал банкам, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, банкам рекомендовано:

1. Обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров.

2. Временно снизить тарифы на дистанционные/безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.

3. Проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.

4. Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть: возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

Как отмечается в сообщении, банковская система продолжает работать в обычном режиме, и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, в том числе и в регионах, в которых Верховная рада введет чрезвычайное положение.

По данным НБУ, финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности. "Поэтому крайне важным является еще и преодоление вируса панических настроений", - добавили в НБУ.

В то же время НБУ призывает население придерживаться рекомендаций ВОЗ и МОЗ и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневой, так и валютной, которая потенциально может быть носителем вируса.

"В сегодняшних условиях важно максимально по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безготіковими расчетам", - дали в НБУ.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что чрезвычайное положение из-за коронавируса в Украине может быть введено в случае резкого роста заболевания по всей стране.

Как сообщало РБК-Украина, Рада отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставки по этим кредитам.