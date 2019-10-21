В НБУ объяснили смысл исков к Коломойскому в иностранных юрисдикциях

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина сможет вернуть 5,5 млрд долларов только с помощью иностранных судов

Национальный банк Украины и государственный "ПриватБанк" подают в суд на бывших владельцев банка в иностранных юрисдикциях, поскольку имеют сомнения в украинской судебной системе. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству "Укринформ".

Как напомнила Рожокова, НБУ подал в суд к Игоря Коломойскому по месту его проживания в Швейцарии. Кроме того, "ПриватБанк" судится в Лондоне и штате Делавэр (США), поскольку там есть компании, были использованы в ряде транзакций, когда из банка выводились средства.

"И сейчас лондонский суд нам подтвердил юрисдикцию. Возможно, решение в Лондоне повлияло на нашу украинскую судью, которая таки не вынесла решение 17 октября, а перенесла слушания на срок, пока дело не рассмотрит другой суд", - сказала она.

Как отметила Рожкова, "нереформированная судебная система в Украине вряд ли даст нам возможность восстановить справедливость, а юрисдикции судов в других странах дают нам больше надежд".

Кроме того, в ПриватБанке есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд грн займов, что были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас.

"Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена лишь юрисдикция. Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданному в Делавэре. Это даст возможность банку восстановиться и вернуть средства государству, а также вообще сбалансировать эту ситуацию", - добавила она.

Напомним, государственный ПриватБанк 15 октября выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Отметим, 17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года.

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times 17 сентября опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос Приватбанка с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил, что не обсуждал вопрос "ПриватБанка" с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.