ПриватБанк перед судами с Коломойскими запасается наличностью

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В банке опасаются набега вкладчиков после решений украинских судов

Государственный "ПриватБанк" накануне судебных заседаний по искам бывших владельцев банка значительно увеличивает запасы наличности в кассах и в банкоматах. Об этом сказал глава правления банка Петр Крумханзл в интервью изданию "НВ Бизнес".

Крумханзл отметил, что банк всегда должен быть готов выполнить свои обязательства перед клиентами.

"Перед судами мы подкрепляем кассы и банкоматы наличностью где-то на треть выше наших стандартных объемов", - сказал он.

Крумханзл также сообщил, что к судам "ПриватБанка" готовится и вся банковская система.

"Это единый организм. Когда людям срочно нужны наличные, они идут в любой ближайший банкомат. Поэтому стабильность Привата - это стабильность всей финансовой системы", - добавил он.

Комментируя процесс в Хозяйственном суде Киева, Крумханзл отметил, что это только первая инстанция.

"Кто бы ни выиграл, вторая сторона подаст апелляцию. Для нас, как для правления, важно, чтобы банк продолжал стабильно работать и обслуживать своих клиентов. Это наша ключевая роль. Что касается владения банком - это вопрос к Кабинету министров, как и вопрос что произойдет и какие последствия для банка, финансовой системы, экономики в целом", - сказал глава правления

Как сообщало РБК-Украина, Хозяйственный суд города Киева после рассмотрения иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года назначил судебные дебаты на 17 октября 2019 года.

Ранее финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что вкладчики "ПриватБанка" забрали около 8 млрд грн (порядка 300 млн долларов) средств из банка после апрельского решения суда по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации банка.