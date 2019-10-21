У НБУ пояснили сенс позовів до Коломойського в іноземних юрисдикціях

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна зможе повернути 5,5 млрд доларів лише за допомогою іноземних судів

Національний банк України та державний "ПриватБанк" позиваються до колишніх власників банку в іноземних юрисдикціях, оскільки мають сумніви в українській судовій системі. Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Як нагадала Рожокова, НБУ позивається до Ігоря Коломойського за місцем його проживання у Швейцарії. Крім того, "ПриватБанк" позивається у Лондоні та штаті Делавер (США), оскільки там є компанії, що були використані в низці транзакцій, коли з банку виводилися кошти.

"І зараз лондонський суд нам підтвердив юрисдикцію. Можливо, рішення в Лондоні вплинуло на нашу українську суддю, яка таки не винесла рішення 17 жовтня, а перенесла слухання на термін, поки справу не розгляне інший суд", - сказала вона.

Як зазначила Рожкова, "нереформована судова система в Україні навряд чи дасть нам можливість відновити справедливість, а юрисдикції судів в інших країнах дають нам більше сподівань".

Крім того, у ПриватБанку є своя юридична стратегія, як повернути понад 200 млрд грн позик, що були розподілені попереднім керівництвом та не обслуговуються зараз.

"Ми це вітаємо, і я сподіваюсь, що в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена лише юрисдикція. Ми очікуємо, що і в Сполучених Штатах пройдуть слухання по кейсу, поданому в Делавері. Це дасть змогу банку відновитися й повернути кошти державі, а також взагалі збалансувати цю ситуацію", - додала вона.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" 15 жовтня виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикцію позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Відзначимо, 17 жовтня Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанка" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times 17 вересня опублікувало статтю "Київ обговорює питання ПриватБанку з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У той же час президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня заявив, що не обговорював питання "ПриватБанку" з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.