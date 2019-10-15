Минфин и НБУ отреагировали на победу ПриватБанка в Лондоне над Коломойским

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Решение суда - хорошая новость для налогоплательщиков и для экономики в целом

Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) приветствуют решение Апелляционного суда Лондона, которым подтверждается юрисдикция английского суда в деле о юрисдикции иска "ПриватБанка" в прежних владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом говорится в заявлениях НБУ и Минфин.

Как отметили в Минфине, решение Апелляционного суда Лондона открывает новый этап процесса - рассмотрение иска по существу и является важным шагом в рамках глобальной стратегии банка по возврату незаконно присвоенных средств его бывшими владельцами.

"Министерство финансов приветствует это решение Апелляционного суда Лондона, которое является важным шагом для достижения правосудия для акционера банка - народа Украины. Приняв решение о национализации и рекапитализации, государство вложило в "ПриватБанк" 155,3 млрд грн. Это был необходимый шаг для сохранения стабильности банковской системы, экономики Украины и единственная возможность защитить вкладчиков банка", - говорится в сообщении Минфина.

В НБУ отметили, что решение суда - хорошая новость для плательщиков налогов Украины и для украинской экономики в целом. "Это позволит продолжить работу по защите интересов банка и возмещения средств вкладчиков, незаконно выведенных из ПриватБанка до вхождения государства в его капитал", - добавили в НБУ.

Напомним, государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.