НБУ обнародовал перечень финкомпаний, которые не раскрыли своих владельцев

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок. Документ содержит информацию об их местонахождении и количестве лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ .

Как отмечается в сообщении, документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.

В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

В НБУ напомнили, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения мер воздействия.