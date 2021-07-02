ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ обнародовал перечень финкомпаний, которые не раскрыли своих владельцев

Новина українською →
Украина, Пятница 02 июля 2021 14:49
НБУ обнародовал перечень финкомпаний, которые не раскрыли своих владельцев Фото: НБУ обнародовал перечень финкомпаний-нарушителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок. Документ содержит информацию об их местонахождении и количестве лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Как отмечается в сообщении, документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.

В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

В НБУ напомнили, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения мер воздействия.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине