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НБУ оприлюднив перелік фінкомпаній, які не розкрили своїх власників

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 14:49
НБУ оприлюднив перелік фінкомпаній, які не розкрили своїх власників Фото: НБУ оприлюднив перелік фінкомпаній-порушників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк. Документ містить інформацію щодо їх місцезнаходження та кількості ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Як зазначається в повідомленні, документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.

У НБУ звертають увагу, що лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.

У НБУ нагадують, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування заходів впливу.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.

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Національний банк України
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