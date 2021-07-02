НБУ оприлюднив перелік фінкомпаній, які не розкрили своїх власників
Національний банк України (НБУ) оприлюднив перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк. Документ містить інформацію щодо їх місцезнаходження та кількості ліцензій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
Як зазначається в повідомленні, документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.
У НБУ звертають увагу, що лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.
У НБУ нагадують, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування заходів впливу.
Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.