НБУ обнародовал еще три проекта постановлений о валютном регулировании

Постановления ограничивают проведение валютных операций, пока Украина не будет готова к либерализации

Национальный банк Украины обнародовал проекты еще трех из семи нормативно-правовых актов, которые станут основой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, документы содержат нормы, направленные на первоочередные шаги по упрощению ведения бизнеса и обеспечение финансовой стабильности в Украине.

В ноябре НБУ обнародовал три из семи проектов постановлений (№1, №2 и №3), определяющих нормы валютного регулирования, которые будут применяться, когда Украина полностью перейдет к свободы проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом",

В ближайшее время НБУ опубликует для публичного обсуждения последний проект нормативно-правового акта (№5), который станет частью новой системы валютного регулирования

Сегодня НБУ обнародовал проект акта №4, в котором говорится о критериях и порядке антикризисных мер, а также акты №6 и №7, которые будут определять валютное регулирование временно - с 7 февраля 2019 года и до полного перехода к свободе проведения валютных операций. Временный акт №7 будет введен для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений, определенных постановлением №4. Временный акт №6 направлен на предотвращение кризисных ситуаций на денежно-кредитном рынке. После восстановления макрофинансовой стабильности положения временных актов прекращают действие, а валютное регулирование будет осуществляться в соответствии с постоянными актами (№1,2,3).

"При отсутствии кризисных явлений НБУ будет продолжать либерализацию валютного рынка, которая идет с сентября 2015 года. Конечная цель этого процесса - снятие всех валютных ограничений и обеспечение режима свободного движения капитала, который является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Очередной этап валютных смягчений произойдет уже 7 февраля 2019 года вместе с вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях", - подчеркнули в НБУ

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которорому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.