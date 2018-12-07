НБУ оприлюднив ще три проекти постанов щодо валютного регулювання

Постанови обмежують проведення валютних операцій, поки Україна не буде готова до лібералізації

Національний банк України оприлюднив проекти ще трьох з семи нормативно-правових актів, які стануть основою системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, документи містять норми, направлені на першочергові кроки зі спрощення ведення бізнесу і забезпечення фінансової стабільності в Україні.

У листопаді НБУ оприлюднив три з семи проектів постанов (№1, №2 та №3), які визначають норми валютного регулювання, що застосовуватимуться, коли Україна повністю перейде до свободи проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом",

Найближчим часом НБУ опублікує для публічного обговорення останній проект нормативно-правового акту (№5), який стане частиною нової системи валютного регулювання.

Сьогодні НБУ оприлюднив проект акту №4, в якому йдеться про критерії і порядок запровадження антикризових заходів, а також актів №6 та №7, які визначатимуть валютне регулювання тимчасово - з 7 лютого 2019 року і до повного переходу до свободи проведення валютних операцій. Тимчасовий акт №7 буде запроваджено для захисту економіки і фінансової системи від кризових явищ, визначених постановою №4. Тимчасовий акт №6 спрямований на запобігання кризовим ситуаціям на грошово-кредитному ринку. Після відновлення макрофінансової стабільності положення тимчасових актів припинятимуть дію, а валютне регулювання буде здійснюватися відповідно до постійних актів (№1,2,3).

"За відсутності кризових явищ НБУ продовжуватиме лібералізацію валютного ринку, яка відбувається з вересня 2015 року. Кінцева мета цього процесу - зняття усіх валютних обмежень та забезпечення режиму вільного руху капіталу, який є частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Черговий етап валютних пом’якшень відбудеться вже 7 лютого 2019 року разом із вступом в силу закону "Про валюту і валютні операції", - наголосили в НБУ

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.