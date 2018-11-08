НБУ обнародовал проекты постановлений по регулированию валютного рынка

Фото: НБУ (пресс-служба НБУ)

Постановления заработают только при благоприятных макроэкономических условиях

Национальный банк Украины обнародовал три из семи проектов постановлений, которые станут основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, НБУ предлагает для общественного обсуждения проекты "Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины", "Положения об осуществлении операций с валютными ценностями" и "Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей".

Как отметили в НБУ, постановления определяют нормы валютного регулирования, которые будут применяться, когда Украина полностью перейдет к свободе проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом", как это предусмотрено законом "О валюте и валютных операциях". Как закон, эти документы частично заработают с 7 февраля 2019 года, а в полную силу - при благоприятных макроэкономических условиях и после этого будут действовать постоянно.

До этого времени валютное регулирование также будет частично осуществляться в рамках трех временных постановлений НБУ, которые Национальный банк сейчас дорабатывает и планирует также обнародовать для публичного обсуждения в течение месяца.

"Временные акты будут вводиться для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений в случаях, когда макрофинансовая ситуация будет соответствовать критериям, при которых должны быть задействованы меры защиты. Однако после восстановления макрофинансовой стабильности временные акты прекращают действие, а валютное регулирование продолжит осуществляться в соответствии с постоянными актами", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.